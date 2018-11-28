Среднее время ожидания в подмосковных МФЦ составило 12,5 минуты

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В 2018 году в подмосковных многофункциональных центрах было оказано 20 миллионов услуг, а ежедневно этот показатель составляет порядка 60 тысяч. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Елену Дрыганову.

Она рассказала о предоставлении услуг в МФЦ в рамках заседания комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации.

Федеральная норма среднего времени ожидания в МФЦ составляет 15 минут. В Подмосковье этот показатель удалось снизить. Теперь среднее время ожидания в региональных МФЦ составляет 12,5 минуты.

На территории Московской области работает 392 многофункциональных центра. Они оказывают 318 услуг, в том числе 77 федеральных, 184 региональных и 57 муниципальных. В подмосковных МФЦ работает свыше 5,7 тысячи человек. До конца 2018 года в области планируется открыть еще 19 офисов и 25 обособленных помещений МФЦ. Это позволит дополнительно привлечь к работе порядка 700 сотрудников.