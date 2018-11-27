В больницы Ногинска поступило медоборудование на 20 млн рублей

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Ногинской центральной районной больнице установили два аппарата УЗИ экспертного класса: один аппарат располагается в Купавинской детской поликлинике, второй — в поликлинике №2. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

Кроме того, два аппарата ИВЛ для новорожденных были подключены в Ногинском родильном доме. Стоимость техники составила около 20 миллионов рублей.

По словам министра, поступившее оборудование значительно расширяет возможности для оказания качественной медпомощи жителям г.о. Богородский. Он добавил, что новые аппараты УЗИ обладают высоким уровнем разрешения, а также большим количеством дополнительных функций, улучшающих качество изображения.

"Поступившие в роддом аппараты ИВЛ обеспечены в полной мере функционалом для интенсивной терапии новорожденных. Все оборудование уже введено в работу", — отметил Дмитрий Матвеев.

В 2018 году на закупку медоборудования в Ногинскую ЦРБ было выделено 242 миллиона рублей.