Пассажиропоток подмосковных автовокзалов увеличился на 5,1%

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В 2018 году пассажиропоток на автовокзалах и автостанциях Подмосковья составил 44,6 миллиона человек. Всего в области функционируют 44 транспортных объекта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Мострансавто".

Автовокзал в Подольске обслуживает наибольшее количество пассажиров — 4,4 миллиона. Автостанция в Ногинске — 4,3 миллиона пассажиров, а в Егорьевске — 4,1 миллиона. Всего в Московской области насчитывается порядка 800 маршрутов.

Для обеспечения транспортной безопасности автовокзалы в Коломне, Кашире, Серпухове, Клину, Балашихе и Электрогорске обеспечены современным оборудованием. Позже модернизация затронет и другие города.

Пассажиропоток в будние дни в Московской области превышает 235 тысяч человек. Как правило, он увеличивается в начале осени. В 2018 году пассажиропоток вырос на 5,1% по сравнению с 2017 годом.