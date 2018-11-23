Камеры на дорогах Подмосковья принесли региону миллиард рублей за 4 месяца

КРАСНОГОРСК(Московская область), 23 ноя — РИА Новости. Более миллиарда рублей штрафов собрала Московская область за третий квартал 2018 года благодаря видеофиксации на дорогах, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Игорь Тресков.

"Камеры дают эффект, люди пока еще не осознали, что они действуют. Я приведу цифру: Московская область собрала 1,2 миллиарда рублей штрафов за третий квартал 2018 года", — отметил Тресков.

По его словам, благодаря камерам значительно снижается количество ДТП со смертельным исходом.