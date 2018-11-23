В Серпухове готов к открытию мост через реку Нару после реконструкции

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Серпухове завершилась глобальная реконструкция моста через реку Нару. В ходе работ было задействовано свыше 150 человек и 26 единиц техники, сообщил телеканал "360".

На ремонт моста из бюджета Московской области было выделено 568,4 миллиона рублей, при этом размер софинансирования из муниципального бюджета составил 29,9 миллиона рублей.

Благодаря открытию моста будет значительно разгружен трафик автомобильного движения в центре города, пропускная способность составит порядка 45 тысяч машин в сутки.

Мост после реконструкции отвечает всем нормам безопасности. В ходе работ были установлены четыре опоры пролетного строения, переустроена кабельная линия, асфальтированы мостовой переход и подъездные пути, обустроена ливневая канализация, нанесена разметка, установлены освещение и система видеонаблюдения.

Напомним, что еще в 2016 году мост был признан неработоспособным. 26 мая 2016 года вышло постановление, согласно которому прекращалось автомобильное движение по улице Оборонная, включая мост через реку Нару. 16 июля Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Серпухов и проинспектировал объект, после чего было решено принять кардинальные меры. В 2018 году серпуховская территориальная фирма "Мостоотряд — 99" приступила к работам.