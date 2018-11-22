Льготники Подмосковья получили более 3,1 миллиона рецептов на лекарства

Сотрудник одной из аптек проверяет рецепты на лекарственные средства. Архивное фото

Сотрудник одной из аптек проверяет рецепты на лекарственные средства. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Московской области в этом году льготники получили более 3,1 миллиона рецептов на лекарства. Общая сумма выписанных препаратов составила 9,5 миллиарда рублей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу регионального Минздрава Дмитрия Матвеева.

Министр отметил, что в Московской области на данный момент льготные лекарства могут получать около 680 тысяч человек. Он также добавил, что отпуск препаратов осуществляется в 326 аптеках. Семь из них работают круглосуточно.

"Мы стараемся решать в рабочем порядке все обращения, связанные с льготным лекарственным обеспечением. Для нас это приоритет", — заявил Матвеев.

Получить информацию по обеспечению льготными препаратами и задать вопросы можно по телефону горячей линии Минздрава: 8 (495) 748-48-80.