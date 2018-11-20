На пятидневную учебную неделю перешли 98% подмосковных школ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Практически все школы Московской области перешли на пятидневную учебную неделю — сейчас это 98% учебных заведений. Полностью на пятидневку перешли в 56 муниципальных образованиях региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Подмосковья — министра образования области Ольгу Забралову.

Обучение в смешанном режиме проходит в 21 подмосковной школе. В них начальные классы учатся пять дней. Учебная суббота сохранилась в старших классах с углубленным и профильным обучением. По словам Забраловой, смешанный режим сохранился в городских округах Раменский, Орехово-Зуево, Королев, Дубна, Звенигород, Фрязино, Дмитровский, Долгопрудный, а также в Волоколамском, Лотошинском и Пушкинском районах. На данный момент в этих школах разрабатывают новые учебные планы, чтобы со следующего года они смогли перейти на пятидневку.

Кроме того, в Московской области идут работы по ликвидации второй смены. За пять лет удалось сократить число обучающихся во вторую смену до 6%.