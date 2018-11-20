Участники контрнаступления под Москвой 1941 года получат по 10 тысяч рублей

Советские самолеты облетают вражеские позиции под Москвой. 1941 год

Советские самолеты облетают вражеские позиции под Москвой. 1941 год

КРАСНОГОРСК (Московская область), 20 ноя — РИА Новости. Правительство Московской области решило выделить 3,2 миллиона рублей на единовременную выплату участникам контрнаступления под Москвой 1941 года, сообщила журналистам министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

"На заседании правительства было принято решение всем участникам контрнаступления под Москвой назначить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей", — сказала Фаевская.

По ее словам, в Подмосковье проживает 321 участник событий.