На ремонт дорог в Подмосковье в 2019 году выделены 18 млрд рублей

КРАСНОГОРСК (Московская область), 20 ноя — РИА Новости. Власти Московской области выделили 18 миллиардов рублей на ремонт дорог в 2019 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

"Уже сегодня на 2019 год мы подготовили 18 миллиардов рублей на то, чтобы продолжить изменение качества дорог на муниципальном и региональном уровне", — отметил глава Московской области.

По словам Воробьева, при выборе дорог для ремонта власти ориентируются на голосование жителей Подмосковья на портале "Добродел".