В Лотошинском районе Подмосковья газифицировали поселение

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Новый газопровод протяженностью 659 метров ввели в эксплуатацию в деревне Канищево Лотошинского района. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на подмосковное министерство энергетики.

Новый объект позволил получить газ 11 домам местных жителей.

Проект был реализован по программе "Развитие газификации в Московской области до 2025 года". Всего на этот год запланирован ввод 50 объектов. Министр энергетики региона Леонид Неганов отметил, что 22 из них уже реализованы. Остальные газопроводы находятся в завершающей стадии. Они должны быть сданы до конца декабря.