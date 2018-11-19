Около 6 тысяч ключей от квартир получат обманутые дольщики в Подмосковье

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Обманутые дольщики в Московской области до конца года получат порядка шести тысяч ключей от квартир, говорится в официальном Instagram регионального правительства со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева.

"К концу года мы выдадим дополнительно порядка шести тысяч ключей — это прорыв, большое количество семей получат жилье", — цитирует пресс-служба Воробьева.

Согласно сообщению, информация была озвучена в ходе совещания губернатора с руководящим составом областного правительства.