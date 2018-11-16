Около 5,5 тысячи светильников приведено в порядок в Подмосковье

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. С начала 2018 года благодаря работе сотрудников Госадмтехнадзора на территории области привели в порядок 5438 уличных источников освещения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного управления Государственного административно-технического надзора.

Как сообщила начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева, более освещенными и безопасными стали 300 дорог, дворов и улиц Подмосковья —375 зафиксированных инспекторами нарушений содержания объектов освещения были устранены.

С уменьшением светового дня Госадмтехнадзор начал спецоперацию "Свет": инспекторы проверяют световые конструкции на безопасность для жителей. Контроль состояния уличных светильников ведется постоянно.

С начала текущего года Госадмтехнадзор выявил более 80 мест, где освещенность была ниже нормы. В настоящее время освещение этих мест соответствует норме.

Как рассказала руководитель Госадмтехнадзора, на портале "Добродел" возросло количество просьб об организации новых участков освещения: с начала года их поступило более 4,5 тысячи. А на состояние объектов освещения жители стали жаловаться реже.

Меньше всего жалоб на состояние уличных светильников поступило из Бронниц, Власихи, Звездного городка, Красноармейска, Лосино-Петровского, Электрогорска, а также из Лотошинского и Волоколамского районов.