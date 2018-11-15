В Подмосковье снизилась смертность от болезней органов дыхания в 2018 году

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На 29,8% снизилась смертность от болезней органов дыхания в Московской области в 2018 году. По данному показателю Подмосковье занимает второе место в Центральном федеральном округе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

"Согласно данным Росстата, смертность от заболеваний дыхательной системы в Подмосковье в январе — сентябре 2018 года снизилась на 29,8%. Всего в указанный период умерло на 763 человека меньше, чем годом ранее", — сказал он.

Министр напомнил, что заболевания важно своевременно выявлять, а для этого необходимо чаще обращаться к врачам, проходить диспансеризацию.

"Я призываю всех жителей внимательно относиться к своему здоровью, реагировать на ухудшение самочувствия и обращаться к специалистам. Многие заболевания, в том числе органов дыхания, важно выявлять своевременно. Только в ходе диспансеризации в этом году у обследованных было выявлено порядка 6 тысяч случаев болезней дыхательной системы", — подчеркнул Матвеев.