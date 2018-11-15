Дошкольным учреждениям в Подмосковье выделят свыше 40 млрд рублей

Дети и воспитательница на занятиях в детском саду

Дети и воспитательница на занятиях в детском саду

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Свыше 40 миллиардов рублей выделят на финансирование дошкольных учреждений в Московской области в 2019 году, сообщил телеканал "360".

Предоставленные субвенции будут потрачены на закупку учебных пособий, игр для школьников и прочих средств обучения. Также деньги пойдут на оплату труда: планируемая среднемесячная зарплата в 2019 году составит 50 165 рублей, на основе этой суммы и рассчитывается объем финансового обеспечения.

Также финансирование будут рассчитывать исходя из среднегодовой численности воспитанников дошкольных учреждений.