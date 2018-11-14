Бюджет Подмосковья может впервые превысить 500 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бюджет Московской области в следующем году впервые может превысить отметку в 500 миллиардов рублей, сообщил министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан на публичных слушаниях проекта бюджета.

"Региональный бюджет в 2019 году впервые должен перевалить отметку в полтриллиона рублей. Планируем доходы бюджета регионального на уровне 505,7 миллиарда рублей", — сказал он.

Министр также отметил, что ключевыми изменениями в структуре бюджета станет включение в него 12 федеральных национальных проектов и комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры.

Мособлдума 8 ноября приняла к рассмотрению проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Проект носит социально-ориентированный характер. Наибольшее внимание уделяется сферам образования, здравоохранения и социальной политики. На реализацию госпрограмм в этих сферах планируется направить более 50% расходов.