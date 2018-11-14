Областная служба занятости трудоустроила более 50 тысяч жителей Подмосковья

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Порядка 50,1 тысячи человек было трудоустроено через подмосковную службу занятости населения в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области — министра образования региона Ольгу Забралову.

По ее словам, на данный момент в банке вакансий Подмосковья насчитывается 56,3 тысячи позиций. Забралова отметила, что 99,4% из них — с оплатой труда выше размера прожиточного минимума в регионе.

В октябре в Подмосковье было размещено 8,7 тысячи вакансий, 72% из них — по рабочим профессиям.

Всего с начала года в областную службу занятости поступило 229 тысяч заявлений. 73,3 тысячи человек искали работу, 78,4 тысячи жителей хотели получить информацию о положении на рынке труда, еще 40,3 тысячи обратились в службу, чтобы определиться с профориентацией.

Уровень регистрируемой безработицы по Подмосковью на конец октября составил 0,44% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 0,9%, по ЦФО — 0,5%. Уровень общей безработицы в Подмосковье, по данным выборочного обследования населения Росстата, составляет 2,6%. По России показатель равен 4,6%.