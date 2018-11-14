В Подмосковье открыли птичник на 45 тысяч цыплят-бройлеров

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Наро-Фоминском городском округе высокотехнологичный птичник "Элинар-Бройлер" на 45 тысяч цыплят-бройлеров, говорится в пресс-релизе правительства Подмосковья.

"Мы открываем новое подразделение птицефермы, здесь создано 100 рабочих мест. В Московской области существуют разные программы поддержки, в том числе, и "Элинар-Бройлер" получило от нас помощь по ряду направлений, которая позволила ему расширяться дальше", — цитирует пресс-служба слова Воробьева.

Согласно сообщению, в 2018 году проект птицефабрики по модернизации производства получил поддержку губернаторского фонда развития промышленности. Птичник построен по передовым технологиям: освещение, микроклимат, системы кормления работают в автоматическом режиме.