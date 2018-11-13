В Подмосковье врачи помогли родить пациентке с тяжелой патологией

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Подмосковье женщина, больная сахарным диабетом и почечной недостаточностью, находящаяся на гемодиализе, смогла выносить и родить ребенка. Беременность пациентки провели врачи двух ведущих медицинских учреждений Московской области — МОНИИАГ и МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

"Благодаря профессионализму медиков пациентка с тяжелой патологией смогла выносить и родить здорового ребенка", — отметил министр.

Также Дмитрий Матвеев добавил, что данный случай является уникальным в медицинской практике. Врачами была разработана особая программа гемодиализа, которая максимально приблизила биохимические показатели организма пациентки к значениям, характерным для здоровых женщин.

"К сожалению, данная патология не позволяет продлить беременность до положенного срока. Специалисты своевременно выявили ухудшение состояния плода и экстренно провели операцию кесарева сечения. Прямо в операционной новорожденный был передан в руки мобильной неонатологической бригады Московского областного перинатального центра, специалисты которого обладают огромным опытом выхаживания недоношенных детей", — сообщил Дмитрий Матвеев.

В настоящее время новорожденный успешно адаптируется к жизни, а молодая мама чувствует себя хорошо и продолжает лечение под присмотром специалистов.