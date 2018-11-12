Более 46 тысяч браков зарегистрировали в Подмосковье в 2018 году

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. С начала года на территории Московской области было заключено 46,7 тысячи браков. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Подмосковья — министра образования региона Ольгу Забралову.

По ее словам, органы ЗАГС систематически работают над снижением количества расторгнутых браков. В области работает 54 центра семьи. "В них с семейными парами работают психологи, представители органов опеки и духовенства. В среднем в год на базе этих центров проводится свыше 750 занятий", — добавила Забралова.

С начала года в Подмосковье было зарегистрировано 28,5 тысячи разводов. Таким образом, число заключенных браков в регионе выше в полтора раза.

Годом ранее в Московской области зарегистрировали свыше 58,5 тысячи браков и 34,7 тысячи разводов.