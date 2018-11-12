Смертность на дорогах Подмосковья за пять лет снизилась в два раза

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев констатировал снижение смертности на дорогах Подмосковья в два раза за пять лет благодаря фото- и видеофиксации, говорится в официальном Instagram правительства региона.

"Фото- и видеофиксация, установка передвижных и стационарных камер дает очень хороший эффект. У нас за пять лет — снижение смертности на дорогах в два раза", — цитирует пресс-служба слова главы Московской области.

Сообщается, что в 2018 году в Подмосковье установлено более 1200 камер видеонаблюдения на дорогах. В результате количество ДТП в этих местах снизилось на 45%.

Кроме того, в социальной сети отмечается, что в Подольске, Наро-Фоминске, Одинцове, Химках, Ногинске, Коломне и Красногорске открыты травматологические центры первого уровня для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП, работает санитарная авиация.