Программа "Социальная ипотека" будет расширена для подмосковных учителей

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В следующем году программу "Социальная ипотека" расширят для подмосковных учителей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области — министра образования региона Ольгу Забралову.

По ее словам, со следующего года претендовать на получение жилищной субсидии смогут учителя биологии и физики, а также молодые специалисты с педагогическим стажем работы в Подмосковье не менее трех лет.

Всего за три года в программе приняли участие 119 специалистов, 112 из них — учителя, 7 — воспитатели. Квота на 2019 год по сфере образования составит 90 мест, ранее ежегодно было 50 мест.

На данный момент претендовать на получение субсидии могут учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики и английского языка с трудовым стажем не менее пяти лет, а также с первой или высшей квалификационной категорией или ученой степенью. С этого года в программе принимают участие воспитатели детских садов.

"Эта практика будет продолжена. Со следующего года воспитатели, претендующие на соципотеку, должны иметь педагогический стаж работы на территории России не менее пяти лет, в том числе не менее трех лет в Московской области", — добавила Забралова.