Более тысячи пожарных будут дежурить в праздники в Подмосковье

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Порядка тысячи сотрудников пожарно‐спасательных подразделений и 200 единиц техники будут находиться на круглосуточном дежурстве в Подмосковье с 3 по 5 ноября. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова. Также с 3 по 5 ноября в усиленном режиме будут работать операторы подмосковной системы 112. Кроме того, в эти дни будет усилена профилактика бытовых пожаров.

В отопительный период для профилактики увеличения количества бытовых пожаров в муниципалитетах области проводятся подворовые обходы и беседы с жителями. В праздники эта работа будет вестись активнее.

На обходах инспекторы проверяют состояние печного оборудования и отопительных приборов, дают рекомендации по их ремонту или замене, а также контролируют выполнение этих рекомендаций.