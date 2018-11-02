На ЛЭП Подмосковья появится более 520 устройств, защищающих от птиц

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Порядка 525 птицезащитных устройств появится на 37 линиях электропередачи в Московской области. Их установят до конца года. Всего же за последние пять лет на ЛЭП появилось более 2 тысяч таких устройств, сообщил телеканал "360".

Руководитель пресс-службы ПАО "ФСК ЕЭС" Сергей Носкович отметил, что больше всего устройств установлено на линиях 220 кВ Дорохово — Кедрово и Дровнино — Дорохово в Наро-Фоминском, Рузском и Можайском округах.

По словам руководителя проекта "Орнитарий" в "Сокольниках" Вадима Мишина, установка устройств крайне важна, так как каждый год от ударов током гибнет много птиц.

"Особенно это касается хищников, потому что они любят сидеть как можно выше, чтобы выслеживать добычу. И во время охоты они часто садятся на изоляторы, получают удар током и погибают. Также от удара током часто страдают аисты", — отметил Мишин.

Приспособления не наносят вреда пернатым, они просто мешают им садиться на опоры.