Максим Тарханов покидает пост главы Рузского городского округа

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава Рузского городского округа Максим Тарханов покинет пост 5 ноября. Он объявил об отставке на совещании в администрации, сообщает телеканал "360".

По словам Тарханова, он перейдет на другую работу. Исполнять обязанности руководителя муниципалитета с 6 ноября будет Дмитрий Шведов. Ранее он занимал должность первого заместителя главы городского округа.

Тарханов поблагодарил коллег за работу и заявил, что за пять лет в муниципалитете были решены многие задачи.

"Работа продолжается, остается масса задач и вопросов, которые мы начали, они обязательно будут завершены. Я всегда на связи, и если будут какие-то вопросы, всегда готов помочь", — добавил глава городского округа.

С 2014 года Тарханов работал первым заместителем главы администрации Рузского муниципального района. В том же году он был избран на пост главы района, который преобразовали в городской округ в 2017 году.