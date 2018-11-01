Более 40 единиц техники будет обслуживать трассу М7 в Подмосковье зимой

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Московской области на обслуживание трассы М7 "Волга" в зимний период выделено свыше 40 единиц техники. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Для обработки дорожного полотна заготовлено около 5,4 тысячи противогололедных материалов. Убирать снег будут 23 комбинированные дорожные машины, четыре экскаватора и погрузчика, девять тракторов, два автогрейдера, два роторных снегоочистителя и один бульдозер.

За обстановкой на автомагистрали наблюдают с помощью трех метеостанций и трех постов видеоконтроля. Благодаря получаемой информации необходимая техника оперативно отправляется на нужный участок трассы.

Общая протяженность федеральных дорог, которые обслуживает ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород", составляет порядка 1386 километров, на территории Подмосковья проходит свыше 78 километров.