В начала года в МО выявили свыше 2 тысяч преступлений в сфере экономики

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В 2018 году в Московской области выявили 2232 преступления, совершенных в сфере экономики, сообщил телеканал "360".

В ходе пресс-конференции, на которой обсуждалось выявление и пресечение нарушений в части производства и оборота контрафакта и фальсификата, стало известно, что чаще всего подделывают одежду, табачные изделия, напитки, бытовую химию, парфюмерию, стройматериалы и моторное топливо.

"В этом году пресечена деятельность 17 цехов на территории городских округов Мытищи, Королев, Химки, Лобня, Электросталь, Коломна, Ступино, Орехово-Зуево, Руза, Павловский Посад, Пушкино, Щелково, в которых осуществлялось нелегальное производство алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъято более 2 миллионов единиц готовой к реализации алкогольной продукции, 6 тысяч декалитров этилового спирта и более 2,5 миллиона поддельных федеральных специальных марок", — рассказал замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Московской области Александр Бутковский.

Он также добавил, что выявление контрафактной и фальсифицированной продукции ведомство контролирует на постоянной основе.