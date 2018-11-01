В Подмосковье снизилась смертность от сердечно‐сосудистых заболеваний

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Московской области на 10% снизилась смертность от болезней системы кровообращения с начала года. От сердечно‐сосудистых заболеваний умерло на 2705 человек меньше, чем в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

Глава минздрава Подмосковья отметил, что область занимает первое место в ЦФО по данному показателю.

"Болезни органов сердечно-сосудистой системы ежегодно уносят десятки тысяч жизней. Необходимо повышать выявляемость данной категории заболеваний. Для диагностики необходимо регулярно проходить обследования и медицинские осмотры, стараться вести здоровый образ жизни, повышать физическую активность и правильно питаться. Только благодаря диспансеризации в 2018 году у обследованных было обнаружено 147,5 тысячи случаев различных заболеваний, в том числе почти 52 тысячи случаев болезней системы кровообращения", — сказал Дмитрий Матвеев.

В текущем году диспансеризацию в Московской области уже прошли почти миллион человек из запланированных 1,16 миллиона, уточнил министр.