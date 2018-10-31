На юге Подмосковья появятся 11 новых котельных

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На юге Московской области, в Серпухове и Серпуховском районе, будет проведена реконструкция более 6 километров теплосетей. Кроме того, там будут построены 11 новых котельных. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на подписанное в доме правительства региона соглашение.

Строительство котельных и реконструкция теплосетей будет профинансирована из внебюджетных источников. "Газпром теплоэнерго" инвестирует в модернизацию теплоснабжения Серпухова и Серпуховского района более 1,4 миллиарда рублей. В результате будет улучшено качество теплоснабжения 160 тысяч жителей юга Московской области.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгения Хромушина, в первую очередь изменения к лучшему почувствуют жители Оболенска Серпуховского района. А общий объем новых качественных услуг, как заверил глава министерства ЖКХ региона, жители двух муниципалитетов оценят к 2020-2021 годам.