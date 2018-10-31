Александр Коган: при реабилитации Яузы техника будет обходить норы бобров

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Мытищах проводят работы по экологической реабилитации реки Яузы. Местные жители переживают за жизнь бобров, чьи плотины были разрушены. Советник губернатора Подмосковья в ранге министра Александр Коган проконтролировал работы в Мытищах, сообщил телеканал "360".

Коган заявил, что техника будет обходить норы бобров. По словам подрядчика, очистка реки пойдет на пользу бобрам. Менеджер проекта Владимир Крапивин заявил, что в ходе работ уже вывезли более восьми тысяч кубометров мусора.

"Сейчас мы имеем дело с самой современной техникой. У реки работает завод по обезвоживанию донных отложений. Его функция такова: с помощью дополнительных механизмов мы извлекаем донные отложения, затем происходит их обезвоживание, часть возвращается в водоем, а мусор подлежит утилизации", — рассказал Владимир Крапивин.

После завершения работ Яуза будет выглядеть по-новому. Здесь появится оформленная береговая линия, новые мостики и зоны отдыха.

Всего подмосковное минэкологии проведет работы на 118 километрах региональных рек. Коган отметил, что проект перспективный и амбициозный.

"По сути, все реки в регионе должны быть реабилитированы", — заявил советник губернатора.