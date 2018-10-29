В Подмосковье будут наказывать за неуничтоженный борщевик

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Закон, который предусматривает наказание за неуничтоженный борщевик на земельных участках Московской области, вступит в силу 1 ноября. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Согласно закону, владельцы участков обязаны избавляться от борщевика, растущего у них на земле. Проект разработал минсельхозпрод региона по поручению Андрея Воробьева.

"Искоренение борщевика с 1 ноября уже не право, а обязанность. Закон закрепляет обязанности по борьбе с борщевиком за юридическими, должностными и физическими лицами, в собственности или пользовании которых имеются участки, где он произрастает", — заявил Андрей Разин.

Размер штрафов составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

К вынесению решений о наказании привлекут административные комиссии.

"Закон направлен на решение проблемы распространения борщевика с частных земель. Ранее бюджетные средства Московской области были выделены на удаление борщевика на землях муниципальной и государственной неразграниченной собственности", — подчеркнул Андрей Разин.

В 2018 году областной бюджет выделил на борьбу с сорняком около 300 миллионов рублей. Уничтожение ведется химическим, механическим и агротехническим способами.