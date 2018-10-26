Международный молочный форум проведут в Подмосковье в ноябре

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. V Международный агропромышленный молочный форум будет проходить в Доме правительства Подмосковья в Красногорске 27-28 ноября. В рамках мероприятия эксперты обсудят основные тенденции российской молочной отрасли, сообщил телеканал "360".

На форуме поднимут ряд важных вопросов: сможет ли ставка на глубокую переработку молока стать основой для развития отрасли; почему российская пищевая промышленность выбирает импортное сырье; каковы критерии конкурентоспособности российской молочной отрасли на мировом рынке.

По словам зампреда правительства Московской области Дениса Буцаева, молочный форум — способ поиска ответов на ряд важных вопросов правильного функционирования отрасли.

"На молочном форуме 27 ноября планируется подписать еще ряд инвестиционных соглашений, направленных на развитие молочной отрасли. Среди приоритетных мер государственной поддержки в Московской области — льготное кредитование на развитие молочного скотоводства и строительство ферм, субсидии на улучшение жилищных условий для молодых специалистов и другие, о которых будет рассказано подробнее в рамках деловой программы форума", — рассказал Денис Буцаев.

Молочная отрасль остается приоритетной для господдержки и инвестиций, считает глава минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин. На данный момент регион на 40% обеспечивает себя молоком.

"В следующем году будут введены в эксплуатацию новые животноводческие комплексы, это притом что уже сейчас Подмосковье занимает лидирующие позиции в стране в племенном хозяйстве. Московская область в этом году также активно развивает экспорт мороженого, питьевого молока, сырков и активно работает над мерами по стимулированию спроса на продукты глубокой переработки местного производства. Молочный форум позволит нам рассмотреть важные моменты развития отрасли и определить дальнейшие правильные шаги", — добавил министр.

По мнению экспертов International Farm Comparison Network, к 2030 году потребление молока на душу населения вырастет на 16%, а мировое производство молока — на 304 миллиона тонн. На данный момент в мире производят 976 миллионов тонн молока, из них российского — 21 миллион.

"Прирост производства молока в ближайшие годы будет составлять около 3% при условии благоприятной конъюнктуры и сохранения мер государственной поддержки. Рост потребления внутри России за 10 лет может увеличиться на 25-30% при условии восстановления доходов населения, а экспорт молочных продуктов достигнет миллиарда долларов к 2025 году", — рассказал Артем Белов, исполнительный директор НК "Союзмолоко", спикер форума.