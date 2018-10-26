Этап всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция" завершился в Подмосковье

КРАСНОГОРСК, 26 окт — РИА Новости. Власти Подмосковья в 2018 году выделили на лекарственную помощь пациентам с имунодефицитом 830 миллионов рублей — на 50 миллионов рублей больше, чем годом ранее, сообщила замминистра здравоохранения Московской области Елена Утемова в ходе закрытия в пятницу регионального этапа Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция" в Красногорске.

"Только в 2018 году из регионального бюджета в рамках государственной программы здравоохранения Подмосковья выделено 830 миллионов рублей для лекарственной помощи пациентам с ВИЧ — на 50 миллионов рублей больше, чем в прошлом году", — сказала Утемова.

По ее словам, региональный этап акции проходил в Подмосковье с 23 по 25 октября. Тестирование прошли примерно 3,5 тысячи человек, 20 из них получили положительные результаты.

В свою очередь, помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова напомнила, что диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии, благодаря чему человек с ВИЧ может жить абсолютно нормальной жизнью.

"Выявление позволяет вовремя подключить необходимую терапию, которая позволяет жить с ВИЧ достаточно долго", — подчеркнула она.

Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, направленная на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию, третий год подряд проводится Минздравом РФ в рамках Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

III Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция", организованная Минздравом совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), стартовала 12 июня на Камчатке. Ее маршрут проложен через 30 регионов и 120 городов.

В Московской области Мобильные пункты тестирования — белые брендированные автомобили с широкой красной лентой, в которых специалисты ГБУЗ "Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" проводили бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием, делали остановки в оживленных местах — возле торговых центров и гипермаркетов.

Кроме того, в рамках Всероссийской акции в Москве прошел обучающий семинар для терапевтов "ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена. Ранняя диагностика", который позволил слушателям получить современные сведения по эпидемиологии, клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа у взрослых и детей, методам диагностики и лечения, предотвращению стигмы и дискриминации, мотивированию пациентов к обследованию на ВИЧ-инфекцию.