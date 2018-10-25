Движение по мосту через Волгу в Дубне откроют в ноябре

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мост через реку Волгу в подмосковной Дубне сдадут уже в ноябре, раньше намеченного срока. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, движение по мосту в рабочем режиме начнется в ноябре.

"Строители нас не подвели. По сути, они должны были строить еще чуть ли не год, по крайней мере полгода, и досрочно его сдают. Хочу поблагодарить компанию, инженеров, которые строили этот объект", — сказал Андрей Воробьев.

Мост в Дубне начали возводить в декабре 2016 года. Общая протяженность объекта составляет почти 2 километра. В сутки мост сможет пропускать более 24 тысяч транспортных средств.



На данный момент специалисты работают над установкой шумозащитных экранов, барьерных ограждений и столбов наружного освещения. В строительных работах принимает участие около 450 человек, а также 30 единиц техники.