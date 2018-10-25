Жители Подмосковья совершили 500 тысяч поездок на автобусах в 2018 году

Жители Подмосковья совершили 500 тысяч поездок на автобусах в 2018 году

Жители Подмосковья совершили 500 тысяч поездок на автобусах в 2018 году

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Около 500 тысяч жителей Московской области совершили поездки на автобусах начиная с 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя Мособлдумы Александра Ливадченко.

Ливадченко отметил, что на данный момент более 10 тысяч автобусов перевозят людей по двум тысячам маршрутов в регионе.

"В этом году уже перевезено около полумиллиона пассажиров", — подчеркнул Ливадченко.

Лидером по количеству перевозок в Подмосковье стало ГУП "Мострансавто".