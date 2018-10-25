Главой Волоколамского района Подмосковья назначен Михаил Сылка

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Заместитель министра экологии Московской области Михаил Сылка стал главой Волоколамского района, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

"Потенциал района огромный, потому что региональная власть в лице губернатора Андрея Воробьева очень здорово помогает Волоколамскому району реализовывать программы, нам просто нужно это сделать. Это большая ответственность, кредит доверия региональной власти и депутатов", — заявил Сыпка и добавил, что считает необходимым вывести муниципалитет в число передовых.

Главу муниципалитета избрали на заседании депутатов Волоколамского района, в котором также участвовали жители региона. Перечень кандидатов до того момента не был известен, его составили в закрытом режиме. Кандидатуру Михаила Сылки поддержали 11 из 15 депутатов.