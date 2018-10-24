В Подмосковье вручат 23 свидетельства на соципотеку до конца октября

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. До конца октября очередные участники подпрограммы "Социальная ипотека" получат еще 23 свидетельства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики Московской области.

"Получателями станут четыре молодых ученых и уникальных специалиста, шесть учителей и четыре воспитателя, девять тренеров и тренеров-преподавателей. На данные цели из средств бюджета выделят более 50 миллионов рублей", — уточнила Инна Федотова, министр жилищной политики Московской области.

С 2016 года участниками программы "Социальная ипотека" стали 1092 специалиста. В этом году свидетельства смогли получить 168 молодых ученых, 172 врача, 47 учителей и воспитателей, а также пять тренеров и тренеров-преподавателей.