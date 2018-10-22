Строительство в водоохранной зоне можно на портале госуслуг в МО

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На портале государственных и муниципальных услуг Московской области появилась электронная услуга по согласованию строительства объектов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного управления архитектуры и градостроительства региона.

"В соответствии с законодательством, в случае если земельный участок попадает в водоохранную зону или прибрежно-защитную полосу водного объекта, то необходимо согласовать размещение объекта капитального строительства с территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Теперь услуга стала доступна в электронном виде, заявителям больше не придется напрямую обращаться за согласованием в Росрыболовство, что значительно сокращает время и упрощает процесс подачи заявки", — сообщил Владислав Гордиенко, начальник главархитектуры Московской области.

Срок оформления услуги — 30 календарных дней Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Ранее правительство Подмосковья заключило соглашение о взаимодействии с Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.