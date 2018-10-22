Количество СМС-спама сократилось в Подмосковье в 10 раз за последние 5 лет

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. За последние пять лет объем спама в Подмосковье сократился в 10 раз. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на замруководителя областного УФАС Дмитрия Стрельникова.

"На сегодняшний день наибольшее количество нарушений закона о рекламе совершается при распространении рекламы по сетям электросвязи (СМС-спам, рассылки по электронной почте и тому подобное). За пять лет их объем, в том числе за счет наших усилий, сократился с 3,5 тысячи дел до 300-400 дел в год", — заявил он.

Дмитрий Стрельников добавил, что проводятся мероприятия для уменьшения количества таких нарушений с агрегаторами и операторами связи.

"Вторым частым нарушением является реклама в сфере долевого строительства жилья, микрофинансовых и страховых услуг, банковской деятельности. На третьем месте — реклама, которая вводит в заблуждение", — отметил он.

Также частым нарушением является возведение незаконных рекламных конструкций.