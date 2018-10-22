Жители Подмосковья смогут бесплатно провериться на ВИЧ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Московской области в конце октября пройдет акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция". Регион присоединится к проведению всероссийской акции, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу министерства здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева.

Он отметил, что пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ можно будет с 23 по 26 октября в Балашихе, Красногорске, Королеве и Химках в мобильных пунктах в местах массового скопления людей.

График работы мобильных пунктов экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию: 23 октября — ТЦ "Неон" (Балашиха); 24 октября — ТЦ "Лига" (Химки) и ТЦ "Июнь" (Красногорск); 25 октября — гипермаркет "Глобус" (Королев) и Научно-исследовательский инженерный институт (Балашиха); 26 октября — Дом правительства Московской области (Красногорск).

Инициатор проведения акции — российский Минздрав. По словам Дмитрия Матвеева, всего тестирование на наличие ВИЧ-инфекции в мобильных пунктах пройдет в 120 городах 30 российских регионов.

"Подмосковье принимает в акции участие впервые. У акции благая цель, очень важно информировать граждан о проблемах ВИЧ и СПИДа, мотивировать население следить за своим здоровьем, проверять кровь на наличие вируса", — подчеркнул глава министерства здравоохранения Московской области.

После прохождения бесплатного анонимного экспресс-тестирования на наличие вируса иммунодефицита человека жители Подмосковья смогут в течение короткого времени узнать свой ВИЧ-статус.