Новое реанимационное оборудование поступит в больницу Балашихи в 2019 году

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Отделение реанимации Балашихинской центральной районной больницы может пополниться новым медоборудованием в следующем году, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу подмосковного минздрава Дмитрия Матвеева.

Министр и глава городского округа Сергей Юров посетили медучреждения Балашихи с рабочей поездкой — поликлинику №2 в микрорайоне Авиаторов, а также Балашихинскую ЦРБ, отделения которой осмотрели совместно с главным врачом медицинского учреждения Михаилом Антиповым. По словам Матвеева, очень много оборудования требует стационар.

"Реанимация недостаточно оснащена дыхательной аппаратурой. Хирурги хотят больше оперировать, им нужны лапароскопические стойки", — отметил министр.

Он добавил, что необходимое оборудование в ближайшее время помогут приобрести.

Кроме того, в медучреждение планируется поставить оборудование для ранней диагностики сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.

"Наша задача совместно с администрацией муниципалитета и главными врачами обсудить нашу стратегию, связанную с Балашихой: что мы здесь должны сделать, как мы должны улучшить качество медицинской помощи. Конечно, запланировать это на ближайшие пять лет, чтобы сделать все, что необходимо. Мы должны иметь четкий стратегический план. Мы понимаем, что нам необходим новый стационар, что надо развивать качество работы поликлиник", — добавил глава регионального минздрава.