Медучреждения Подмосковья оказали помощь 52 тысячам пациентов в 2018 году

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Более 52 тысяч жителей Подмосковья получили высокотехнологичную медпомощь с начала года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.

В настоящее время в Подмосковье медицинское обслуживание подобного уровня можно получить в 21 медицинском учреждении — МОНИКИ, МОНИАГ, областной онкодиспансер в Балашихе, Подольская клиническая больница и госпиталь для ветеранов в Солнечногорском районе.

Министр отметил, что в Подмосковье постоянно развивается система получения высокотехнологичной медпомощи. Так, процедура оформления заявки была значительно упрощена. Жители могут подать документы в любом МФЦ региона или оформить заявку онлайн через портал государственных и муниципальных услуг.

Высокотехнологичная медицинская помощь применяется для лечения онкозаболеваний и других сложных заболеваний, трансплантации органов и тканей, также применяется в челюстно-лицевой хирургии, травматологии, нейрохирургии и сердечно-сосудистой хирургии.