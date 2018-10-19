В Подмосковье долги физлиц по имущественным налогам уменьшились на 45%

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Долг по имущественным налогам физических лиц в Московской области за девять месяцев текущего года снизился на 45,2%, говорится на официальном портале правительства Подмосковья со ссылкой на региональное управление Федеральной налоговой службы (УФНС).

"Задолженность по имущественным налогам физических лиц с 1 января текущего года снизилась на 45,2% (на 14 миллиардов рублей)", — подчеркивается в сообщении.

УФНС также отмечает, что задолженность по обязательным платежам в консолидированный бюджет Московской области за девять месяцев снизилась на 18,8% (13,3 миллиарда рублей).