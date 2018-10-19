Работа кадастрового оценщика впервые в РФ застрахована в Подмосковье

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бюджетное учреждение Московской области "Центр кадастровой оценки" и одна из крупнейших страховых компаний "Ингосстрах" заключили договор страхования профессиональной ответственности, говорится в пресс-релизе Минмособлимущества.

"Это первый в России случай страхования бюджетных учреждений, наделенных полномочиями по кадастровой оценке. До введения нового закона кадоценку проводили независимые оценщики, профессиональная деятельность которых страховалась на сумму не менее 30 миллионов рублей в рамках заключенного госконтракта", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, согласно законодательству, убытки, причиненные бюджетным учреждением в результате непреднамеренных нарушений при определении кадастровой стоимости, должны возмещаться за счет средств Подмосковья.

"Директор Центра кадастровой оценки Павел Бабкин пояснил, что заключив договор страхования, Центр кадастровой оценки Московской области снизил риск дополнительного расходования средств из областного бюджета", — резюмирует Минмособлимущества.