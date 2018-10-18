Определена сумма прожиточного минимума пенсионеров МО на следующий год

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Депутаты Московской областной думы приняли закон о сумме прожиточного минимума для пенсионеров на следующий год. Он составит 9908 рублей, сообщает телеканал "360".

Величина прожиточного минимума для пенсионеров по России составляет 8846 рублей.

Каждый месяц получать надбавку к пенсии по старости на территории Московской области будут около 165 тысяч жителей. Доплата в среднем составит 2508 рублей.

На эти цели из бюджета Подмосковья выделяется более 4,96 миллиарда рублей. Кроме того, дополнительные финансовые средства понадобятся на перечисление выплат через банковские отделения и на их доставку через отделения связи.