ГИБДД будет сообщать Минтрансу Подмосковья о ДТП с участием такси

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Минтранс Московской области заключил соглашение с региональным ГИБДД, в соответствии с которым госавтоинспекция будет направлять в министерство данные о ДТП с участием такси, говорится в сообщении ведомства.

"Областное ГИБДД ежемесячно будет направлять в министерство данные о таксомоторных компаниях, по вине которых произошли ДТП с погибшими и пострадавшими", — подчеркивает министерство.

Сообщается, что Минтранс будет проводить внеплановые проверки таких компаний на предмет соблюдения обязательных требований законодательства, в том числе прохождения предрейсовых осмотров автомобилей и медицинского осмотра водителей.