В Подмосковье проводят опрос по выявлению проблем в медучреждениях

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Опрос по выявлению проблем в медицинских учреждениях Московской области стартовал на портале "Добродел", говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения региона.

"Мы учтем все пожелания и замечания граждан, по результатам опроса сразу же будут приниматься меры по устранению наиболее актуальных вопросов. Призываю всех, у кого есть жалобы на работу того или иного медучреждения, высказать свое мнение", — цитирует пресс-служба слова министра Дмитрия Матвеева.

По данным ведомства, чтобы проголосовать на портале, необходимо выбрать свой город или район, найти в нем медицинскую организацию, по работе которой имеются замечания, а после выбрать из перечня вариантов актуальную проблему.

"В случае отсутствия подходящего варианта, можно будет написать собственное замечание в отдельной форме", — подчеркивает региональный Минздрав.