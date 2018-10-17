Порядка 3,2 миллиона человек пройдут вакцинацию против гриппа в Подмосковье

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Подмосковье в нынешнем сезоне вакцинацию против гриппа уже прошли свыше 1,8 миллиона человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения МО.

"В Московской области уже свыше 1,8 миллиона человек сделали прививку против гриппа, из них почти 540 тысяч — дети. Таким образом, вакцинация в регионе выполнена более чем на 56%", — заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он также отметил, что вакцинация проводится с целью понижения уровня заболеваемости в регионе.

"Мы стараемся сделать вакцинацию в Московской области максимально доступной для населения. Сегодня привиться от гриппа можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в мобильных пунктах и комплексах", — добавил министр.

Вакцинация против гриппа началась в Подмосковье в сентябре и продлится до 1 декабря. Сделать прививку жители могут как в будни, так и в выходные дни. Ожидается, что вакцинацию пройдут 3,2 миллиона жителей.