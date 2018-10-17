Девять инвестсоглашений подписало Подмосковье на выставке "Золотая осень"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Девять инвестиционных соглашений подписали власти Московской области в рамках прошедшей в Москве российской агропромышленной выставки "Золотая осень — 2018", говорится на официальном портале правительства Подмосковья со ссылкой на регионального министра сельского хозяйства Андрея Разина.

"На выставке "Золотая осень" был заключен ряд инвестиционных соглашений, а также мы заключили ряд соглашений по взаимодействию. В целом инвестиционных соглашений у нас порядка девяти. Все они предполагают строительство новых объектов АПК и создание новых рабочих мест. Общий объем инвестиций более 11 миллиардов рублей", — отметил Разин.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" проходила в Москве на ВДНХ в 20-й раз с 10 по 13 октября. Ее традиционно организовало министерство сельского хозяйства России.