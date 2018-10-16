Жилой дом-долгострой ввели в эксплуатацию в Раменском

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса номер девять жилого комплекса "Раменский", говорится в пресс-релизе ведомства.

"Новостройка имеет переменную этажность (19-22 этажа), состоит из шести секций, включающих 586 квартир. Общая площадь квартир составляет порядка 27,4 тысячи квадратных метров. Возведение долгостроя началось в 2013 году, первоначальный срок окончания строительства был запланирован на четвертый квартал 2015 года", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, участниками долевого строительства жилого дома девять являются 563 гражданина. В ближайшее время начнется выдача ключей от квартир, вследствие чего права дольщиков будут восстановлены.