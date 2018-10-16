Налог на недвижимость принес 300 миллионов рублей в бюджет МО в 2018

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Доходы от налога на недвижимость в Подмосковье по итогам 2018 года составят 300 миллионов рублей. Таковы предварительные данные результатов кадастровой оценки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства, министра экологии и природопользования Московской области Дмитрия Куракина.

Предыдущая кадастровая оценка земли проводилась в Подмосковье в 2013 году, а капитальных строений — в 2015 году. Количество обращений налогоплательщиков, не согласных с кадастровой оценкой, составило менее 2%. В Московской области насчитывается 12,3 миллиона объектов недвижимости, из них 8,4 миллиона — объекты капитального строительства, 3,9 миллиона — земельные участки.

Как подчеркнул министр экологии МО, необходимо принять новую кадастровую оценку.

"В целом предыдущая кадастровая оценка нам давала в среднем 44 миллиарда рублей доходов в местные бюджеты ежегодно от всех плательщиков, которые платят налог на недвижимость. Мы прогнозируем, что эта цифра останется примерно такой же, как сейчас, или увеличится на 300 миллионов рублей. Мы получим тот же объем налоговых поступлений без роста и, наверное, без снижения, потому что на 1 миллиард рублей уменьшаются налоговые поступления от земельных участков ИЖС, а это коснется 2,5 миллиона граждан", — сказал Дмитрий Куракин.

Согласно данным новой переоценки, в среднем кадастровая стоимость объектов недвижимости не увеличилась, а по отдельным группам строений снизилась. Так, снизилась на 20% кадастровая стоимость земельных участков индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства — преимущественно на удаленных от МКАД территориях.

Стало известно, что более 12 тысяч обращений поступило от жителей Подмосковья после опубликования итогов переоценки кадастровой стоимости недвижимости. Министр уточнил, что за последние четыре года в Подмосковье была исправлена оценка кадастровой стоимости 227 объектов недвижимости, причем стоимость 170 тысяч объектов была уточнена без оспаривания в суде, а после обращений граждан в министерство имущественных отношений.

"Суды были бы завалены этими исками. Представьте, 220 тысяч по Московской области было бы, если бы 170 тысяч заявлений не было бы удовлетворено без судебных процедур. На мой взгляд, эта задача по настройке системы апелляций моими коллегами была выполнена очень и очень неплохо", — отметил Дмитрий Куракин.